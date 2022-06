Trendy: zielone kuchnie

Zieleń w kuchni to rzadko spotykane rozwiązanie. Czy słusznie wyklucza się ten kolor z palety kuchennych barw? Zieleń jest kolorem bliskim naturze, który kojąco wpływa na nasz wzrok oraz samopoczucie. Może więc warto go zastosować w pomieszczeniu, w którym spędzamy dużo czasu? Dziś w homify przedstawimy Wam kilka propozycji na wprowadzenie zieleni do kuchni bo to własnie w niej rozgrywa się życie rodzinne w większości domów.

Zapraszamy zatem do obejrzenia projektów, które pokazują, że zieleń to dobry i ciekawy wybór dla kuchni!