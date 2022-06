Aranżacja salonu- jak nadać mu luksusowy charakter?

Coraz więcej ludzi decyduje się na aranżację i zamieszkanie w lofcie. Urządzenie industrialnej przestrzeni to nie lada wyzwanie, ale i ogromna zabawa. Salon przedstawiony na zdjęciu jest urządzony dosyć prosto, ale nie można mu odmówić piękna i elegancji. Znów zadziałała tutaj przede wszystkim przestrzeń. Jednak kilka rozwiązań można przenieść do każdego domu. Wybór przemysłowego wykończenia podłogi jest doskonałym krokiem, jeśli lubimy surowy styl. Do tego wystarczy monochromatyczny kolor kanapy i ciekawe poduszki. Zarzucona narzuta ze skóry jest tu pewnego rodzaju kropką nad i. My jesteśmy na tak!