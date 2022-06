Połączenie klasyki z nowoczesnością – czyli o tym, jak niemożliwe staje się możliwe

Współcześnie, wiele osób przymierzających się do budowy domu marzy o tym, aby rezultat finalny ich trudu łączył w sobie elementy klasyczne z nowoczesnymi. Czy takie połączenie jest w ogóle możliwe? Ależ oczywiście! Najlepszym na to dowodem jest dzieło architektów z biura KitzlingerHaus GmbH & CO. KG. Zgodnie z projektem, zbudowany przez nich dom został pokryty dwuspadowym dachem, a we wnętrzu zaaranżowano maksimum przestrzeni dla pięciu osób. W efekcie powstało przytulne gniazdko łączące w sobie to, co dawne z tym, co aktualne. Nie wierzycie? Zatem przyjrzyjmy się tej rezydencji bliżej. W drogę!