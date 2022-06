9 popularnych błędów dekoracyjnych, których nie powinno się robić, ale i tak się je popełnia

Jednym z głównych problemów większości z nas jest to, że zapominamy o tym, aby nasze wnętrza były nie tylko pięknie wystylizowane, ale także funkcjonalne i praktyczne. Przed przystąpieniem do dekorowania danej przestrzeni, stwórzmy najpierw plan i upewnijmy się co powinno się w niej zawierać, a co może być elementem zbędnym. W ten sposób unikniemy błędów, a ewentualne pomyłki będziemy mogli wykluczyć w fazie planowania.