Nowoczesny dom jednorodzinny na 150 metrach kwadratowych

Przestronny dom jednorodzinny w nowoczesnym wydaniu to marzenie wielu z nas. Ten projekt to dom o łącznej powierzchni 142 metrów kwadratowych, a do tego dochodzi 30 metrów garażu wraz z kotłownią. W stanie deweloperskim w systemie ekonomicznym wybudowanie takiego domu będzie kosztować ok. 223 000zł. W wersji o nieco podwyższonym standardzie – 100 000zł więcej. W cenie zawarta jest robocizna, materiały, transport i koszty ogólne. Oprócz tego pozostanie nam do zaplanowania wykończenie i umeblowanie.

Ten projekt jest stworzony z myślą o rodzinie z dwójką dzieci. Przyjrzyjmy się szczegółom!