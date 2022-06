Dom w stylu rustykalnym z…

Wiele osób uwielbia styl rustykalny, co nie powinno dziwić. Gwarantuje on ciepłą atmosferę we wnętrzach, stwarza pomieszczenia, w których panuje domowa atmosfera. Drewniane meble, ceglane ściany, nawiązania do wiejskiej tradycji zostają uwspółcześnione, by pasować do współczesnego rytmu życia oraz zmysłu estetycznego. Aranżacje w stylu rustykalnym to przestrzenie, gdzie panuje swoboda. Nie ma wymuszonej elegancji czy zimna minimalizmu.

W dzisiejszym Katalogu Inspiracji przedstawimy Wam wnętrza, w których życie płynie spokojnym rytmem, a rodzina ma czas przebywać ze sobą. Ciekawostka: przeniesiemy się do… Turcji, do miasta Bartin. Za projekt odpowiadają architekci wnętrz z Bilgece Tasarım.