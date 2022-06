Tajemnice domu pasywnego

W korytarzu znajdują się banery informacyjne uświadamiające gości odnośnie nowoczesnych technologii, materiałów, które zostały wykorzystane w tym projekcie. Domy pasywne wyróżnia niskie zapotrzebowanie na energię do ogrzewania, co w rezultacie wyróżnia je na tle pozostałych, nowoczesnych budynków. Dbałość o środowisko naturalne oraz nasze najbliższe otoczenie to trend, który powinien na stałe wpisać się do naszego życia i przyświecać nam codziennie.