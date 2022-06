10 absolutnie nowoczesnych i oryginalnych schodów

Stopnie unoszące się w powietrzu, niezabezpieczone balustradą… Schody wspornikowe na dobre zadomowiły się we współczesnych aranżacjach. Choć wydawać by się mogło, że każdy ze stopni samodzielnie wyrasta ze ściany, w rzeczywistości powyższe schody są jednostronnie mocowane do żelbetowej belki ukrytej w murze. Na taką konstrukcje powinniśmy się zdecydować już na etapie projektowania domu.