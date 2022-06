Wielu z nas samodzielne podejmuje się tego wymagającego zadania, jakim jest renowacja czy remont mieszkania. Niejednokrotnie jednak pojawia się w naszej głowie myśl- istnieją przecież eksperci, którzy mogą mi w tym przedsięwzięciu pomóc! Mając tu na myśli architektów i dekoratorów wnętrz, odpychamy od siebie ten pomysł, z przekonaniem, że jest to usługa zbyt kosztowna, czasochłonna i tak naprawdę niepotrzebna- przecież mam pomysł i wiem, co chcę kupić, więc mogą to wszystko zrobić samemu!

Nic jednak bardziej mylnego!

Urządzanie wnętrza czy to od początku, czy też jego renowacja, to przedsięwzięcia o zakresie, który przerasta koncepcyjnie, planowo i logistycznie wielu z nas. Profesjonaliści, tacy jak projektanci wnętrz, są właśnie po to, by służyć swoją ekspercką wiedzą w dziedzinach, o których większość z nas nie ma bladego pojęcia.

Magdalena Ćwiżyk, ze Studia MAC we Wrocławiu, jest tego najlepszym przykładem. Absolwentka kierunku architektura wnętrz Wyższej Szkoly Humanistycznej oraz Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, swoją pracą potwierdza, iż aranżacja i wystrój wnętrz to dziedziny sztuki tak kompleksowe, złożone, a jednocześnie funkcjonalne, że potrzeba profesjonalisty, aby osiągnąć w nich wyjątkowe rezultaty.

Dla wszystkich niezdecydowanych i sceptycznych- oto 10 powodów, dla których warto zatrudnić projektanta wnętrz!