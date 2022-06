Funkcjonalny i nowoczesny dom dla rodziny na 194 metrach kwadratowych

Dobry projekt architektoniczny musi spełniać wiele różnych cech: musi być, przede wszystkim, funkcjonalny, musi wspaniale się prezentować, być zbudowany z dobrych i naturalnych materiałów, przyjaznych dla środowiska. Ale musi także odpowiednio integrować się z otoczeniem, wyłapywać kontekst i dostosować się do niego. Wtopić w otoczenie ale zachowując nadal swoją indywidualność i charakter. Musi także wnieść w środowisko coś interesującego i nowatorskiego.

Taki właśnie jest nowoczesny dom projektu architektów z HomeKONCEPT. To dom, który wyróżnia nowoczesna linia oraz dobrze zaprojektowane wnętrze. To dom, obok którego ciężko przejść obojętnie. Obejrzyjcie go razem z nami.