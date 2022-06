Trendy: pastele w aranżacji wnętrz

Pudrowy róż wciąż traktowany jest z pewną rezerwą, zwłaszcza, gdy pokrywa znaczne powierzchnie. Stanowi domenę pokojów dla dziewczynek i nieczęstwo spotyka się go z duża intensywnością w innych pomieszczeniach. Chcąc jednak wprowadzić różowe akcenty do wnętrz, można zacząć od niewielkich dekoracji lub pojedynczych mebli. Na zdjęciu widzimy funkcjonalny produkt, pełniący rolę zarówno skrzyni do przechowywania, jak i ławki do siedzenia. Mobilny, solidny, a do tego słodki jak cukierek- odważylibyście się?