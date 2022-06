8 rewelacyjnych kolorów do Twojego wnętrza (na piękny i nowoczesny wygląd)

Pudrowy róż, czy przybrudzony róż pasuje nie tylko, jak wydawać by się mogło, do pokoju małej księżniczki, ale również do wnętrz urządzonych w stylu glamour lub nawet… industrialnych! Delikatny odcień poprawia nasz nastrój i sprawia, że czujemy się bardziej zrelaksowani i optymistycznie nastawieni do świata. Róż na ścianach możemy połączyć z bielą i innymi pastelowymi odcieniami z którymi się świetnie uzupełni – oczywiście nie należy z tym przesadzać, aby nie wyszło zbyt cukierkowo. Jeśli szukacie inspirujących pomysłów na ściany, to sprawdźcie tutaj: 8 najciekawszych pomysłów na kolory ścian!