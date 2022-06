Rzeczy, których nie powinieneś mieć w swoim domu, jeśli masz więcej niż 30 lat

Mówi się, że przyzwyczajenie drugą naturą człowieka. I o takich nawykach chcieliśmy dzisiaj napisać. Często, pewne zachowania, sposób myślenia i przyzwyczajenia wchodzą nam w krew tak bardzo, że robimy je całkowicie nieświadomie, nie zdając sobie sprawy z tego, ze można by było, a nawet lepiej by było postąpić całkowicie inaczej. Takie przyzwyczajenia dotyczą nas, naszych rodziców, dziadków i to od nich najczęściej pochodzą. Niejednokrotnie są obecne podczas planowania i aranżowania domu.

Używamy mebli podobnych jak rodzice, ustawiamy je w podobny sposób, malujemy ściany na te same kolory… Często robimy to całkowicie nieświadomie. Jeśli nie jesteś już studentem, i nie mieszkasz z rodzicami to powinieneś pożegnać się z pewnymi nawykami dekoratorskimi. Właśnie dlatego napisaliśmy ten katalog inspiracji, aby pomóc Wam uświadomić sobie, z czego warto zrezygnować by żyć nowocześnie i nie zależnie. Zobaczymy czy się z nami zgodzicie!