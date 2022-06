Leśna chata nie z tej ziemi!

Kuchnia i jadalnia zostały urządzone w nowoczesny sposób. Nasi eksperci specjalnie postanowili zminimalizować liczbę ścian działowych, ponieważ są zwolennikami otwartych przestrzeni. Kuchnia jest strefą, która zdecydowanie sprzyja przygotowywaniu pysznych potraw. Jest duża i jasna, co więcej ilość szafek sprzyja przechowywaniu wszystkich niezbędnych akcesoriów do gotowania. Bezpośrednio z tego miejsca możemy dostać się do jadalni, do której wybrano biały, nowoczesny stolik i krzesła z czerwonymi siedziskami. To kontrastowe połączenie wygląda świetnie!