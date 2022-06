Dom z charakterem!

Patrząc na tą jadalnię, nie sposób nie krzyknąć z zachwytu! Wygląda ona przepięknie! Cała strefa została specjalnie wydzielona przy oknach, po to by była ona świeża oraz jasna. Specjaliści wybrali do niej miękki dywan na którym ustawiony został duży, drewniany stół z krzesłami. Zobaczcie, że krzesła są pokryte białymi pokrowcami, co sprawia, że ta przestrzeń prezentuje się naprawdę olśniewająco. Całość uzupełnia duży, kryształowy żyrandol zawieszony tuż nad stołem. Takiej jadalni na pewno nie powstydziłby się żaden wielbiciel luksusu.