W 7 krokach do idealnego domowego biura!

Gdy zaczniemy się zastanawiać o co tak na prawdę chodzi z domowym biurem to szybko dojdziemy do wniosku, że tak na prawdę chodzi o kilka elementów – biurko, krzesło, właściwe oświetlenie oraz rzeczy organizujące życie innych rzeczy. Cała jednak idea tkwi w tym, aby dobrać idealne dla nas elementy, które będą składać się na idealne domowe biuro. Musimy odpowiedzieć sobie na pytanie – czego potrzebujemy, co pobudza naszą kreatywność i produktywność, a co przeszkadza w codziennej pracy. Każdy ma trochę inne preferencje – niektórzy wolą kontrolowany nieład i w takiej przestrzeni pracuje im się najlepiej. Inni natomiast będą potrzebować linijki oraz miarki do wyznaczania właściwych proporcji i obliczania idealnego rozkładu elementów. Musimy zatem przede wszystkim dobrze rozpoznać swój styl pracy, aby móc odnaleźć w aranżacji idealne odzwierciedlenie swojego trybu funkcjonowania. Oczywiście każdy z nas intuicyjnie potrafi to określić i to znacznie ułatwia zadanie. Przykładem na to jak odmienne mogą być koncepcje i potrzeby kreujące domowe biuro – gdzie słowo idealne może być reprezentowane przez bardzo różne znaczenia, jest aranżacja, którą możemy zobaczyć na zdjęciu powyżej. Jest niesamowita – dla niektórych, dla innych może być przytłaczająca, a nawet przygnębiająca. Ważne w tej aranżacji jest jednak przede wszystkim to, że realizuje indywidualne potrzeby i gusta osoby, do której to domowe biuro należy. Jest tu, więc piękna tapeta z niecodziennym wyposażeniem – choć z definicji nie różni się niczym od tego, co wymieniliśmy na samym początku – biurko, krzesło, oświetlenie i rzeczy organizujące życie innych rzeczy. Niby to samo, a jak bardzo niezwykłe!