Przed i po: stara łazienka w przebudowie

Łazienka jest przestrzenią wyjątkową, dlatego jej aranżacja powinna być doskonale dopasowana do naszych indywidualnych potrzeb oraz estetyki. To co w niej cenimy najbardziej to swoboda poruszania się, funkcjonalność oraz nowoczesny wygląd. Piękne, zadbane wnętrza pobudzają naszą wyobraźnię, poprawiają nam humor i samopoczucie, a co najważniejsze sprawiają, że czujemy się bardziej komfortowo. Łazienka, którą dziś Wam zaprezentujemy przed metamorfozą była pomieszczeniem grozy – stara armatura i glazura, nieodpowiednio dobrana kolorystyka, sprawiały, że wnętrze prezentowało się bardzo chaotycznie, niedbale i przestarzale. Głównym celem, który założyli sobie właściciele, było poprawienie warunków w pomieszczeniu oraz stworzenie nowoczesnej przestrzeni, w której bez problemu można się odprężyć i zrelaksować. Zobaczcie jak udało się przenieść obskurną łazienkę z epoki PRL-u do czasów współczesnych!