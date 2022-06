Jak modnie przechowywać książki?

Regały, półki i półeczki zapełnione książkami to marzenie każdego fana literatury. Możemy je układać tematycznie, kolorystycznie, alfabetycznie, czy grupować wedle autorów – wszystko zależy od tego, ile książek mamy w swojej biblioteczce. W dobie czytników ilość książek w domu nie zmalała, wciąż lubimy czytać ich papierowe wydania i kolekcjonować zdobyte pozycje. Regały na książki mogą również dodawać blasku wnętrzu, niezależnie od tego, czy jest to salon, czy nasza sypialnia. Pokaźny zbiór książek wymaga odpowiedniej oprawy, a dla tych, którzy mają kilka ulubionych i to je chcą postawić na półce, znajdą się też skromniejsze regały pod względem wielkości, ale w interesującej formie. Regały i półki na książki mogą wyglądać równie designersko, co pozostałe meble i dekoracje.