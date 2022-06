homify 360°: nowoczesny loft w Wiedniu

Tunel doprowadza nas do centrum domu: nowoczesnej kuchni. Pomieszczenie zdominowane jest przez biel i szarość – połączone w niezwykle estetyczny sposób, co świadczy o dobrym smaku właścicieli mieszkania. Intensywna zieleń tunelu przedostaje się nawet do kuchni i staje się jej ozdobą. Nowoczesność pomieszczenia opiera się na stylistycznej redukcji, na minimalizmie. Dlatego też postawiono na dużą liczbę szafek, aby zmaksymalizować powierzchnię do przechowywania i tym samym nie przytłoczyć kuchni porozstawianymi na widoku przedmiotami.