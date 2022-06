15 przedmiotów, które możesz wykonać sam w domu

Wertykalny ogród to hit ostatnich lat! Projektanci wnętrz coraz częściej proponują nam tego typu rozwiązanie, nie tylko na balkonie, ale i w sypialni, łazience czy przedpokoju. My chcielibyśmy zachęcić Was do ponownego wykorzystania potencjalnie niepotrzebnych już przedmiotów i nadania im zupełnie innej roli. Proces ten określa się mianem upcyclingu i należy do trendu, który zdominował obecny rynek dizajnerskich dodatków do mieszkania.