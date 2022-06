homify 360°: mieszkanie marzeń każdej kobiety!

Ci z Was, którzy regularnie odwiedzają naszą stronę powinni, już dawno zauważyć, że uwielbiamy stare budynki! Dziś pragniemy Was zabrać do wyjątkowego apartamentu, który nie pozostawia nic więcej do życzenia. Jest po prostu idealny!

Przenieśmy się zatem do belgijskiej stolicy, Brukseli, która obfituje w budynki o charakterystycznym flamandzkim stylu. Aby przybliżyć Wam tę niezwykłą architekturę zaprezentujemy dziś niesamowity belgijski projekt wykonany przez Edit Home Staging. Jesteśmy pewni, iż mieszkanie w tym stylu stanie się on marzeniem każdej kobiety!