Świetne pomysły na ogródek warzywny i ziołowy!

Idąc za ciosem możemy pomyśleć o ogrodzie we wszystkich miejscach w naszym domu. Może to być, na przykład taki kubik z roślinkami, wyściełany dekoracyjnymi kamykami. Wybierz taki kolor drewna lub innej oprawy, który będzie zgrywała się z wystrojem pokoju i całym otoczeniem. W tak prostym pojemniku można dowolnie skonfigurować połączenie roślin. I tak nawet na poddaszu, z dobrym dostępem do światła, możemy zajmować się uprawą ulubionych dodatków do dań!