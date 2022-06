Jak dobrać stół i krzesła do jadalni?

Wybierając krzesła do stołu należy po raz kolejny kierować się naszymi potrzebami, aby dostosować ich ilość i rozmiar. Podstawową informacją jest to, iż pomiędzy krzesłem a krawędzią stołu powinna być przestrzeń o szerokości 30 centymetrów, aby siedzący mógł wygodnie poruszać nogami i położyć ręce na stole. Siedzisko krzesła powinno być na wysokości ok 47 centymetrów nad podłogą. Jeżeli krzesło potrzebuje średnio około 60 centymetrów z długości stołu, wiedząc, ile krzeseł potrzebujemy po każdej stronie, możemy obliczyć minimalną długość stołu.

Co do designu samych krzeseł, to możemy postawić na modne i stylowe, wykonane z niekonwencjonalnych materiałów, albo klasyczne i wygodne, obite tapicerką. Trzeba pamiętać, aby wziąć pod uwagę materiał obicia siedziska i oparć, zwłaszcza to, czy będzie on łatwy w czyszczeniu i odporny na uszkodzenia mechaniczne.

