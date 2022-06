Jak dobrać idealne płytki do kuchni? 8 prostych kroków!

Kafelki do kuchni oraz styl wnętrza. W jaki sposób je ze sobą prawidłowo skomponować? Przede wszystkim należy pamiętać o właściwej kolejności. To znaczy, że najpierw myślimy i planujemy styl wnętrza, a dopiero potem dobieramy kafelki do kuchni w odpowiednim stylu. Ponieważ, co powinno być dość oczywiste, spośród wielu wzorów, kolorów oraz materiałów jakie są dostępne na naszym rynku, łatwiej i taniej jest dobrać kafelki. Ważniejszym jednak powodem jest fakt, że planując kuchnię, projektując ją czy w ogóle myśląc o wnętrzu należy wychodzić od ogółu do szczegółu. Patrzmy na pomieszczenie jako na całość, co więcej – patrzmy na pomieszczenie jako element większej całości mieszkania lub domu. Jest to jednocześnie ułatwienie – wystarczy raz wejść do sieciówki z wyposażeniem wnętrz, aby przekonać się, że możliwości mnożą się w oczach, dlatego łatwiej jest dokonywać wyboru, gdy już mamy wcześniej przygotowany kierunek, w którym chcemy podążać.

Dla przykładu posłużymy się stylem retro – czasy lat 50. i 60. to czasy, gdy kuchnie stawały się coraz większe, przestronniejsze, coraz bardziej funkcjonalne i coraz ważniejsze. Pastelowe kolory rządziły wnętrzami tworząc z nich bardzo kobiece przestrzenie. To, co charakteryzowało dość mocno styl retro to motyw szachownicy, który często odzwierciedlamy na podłodze, stosując czarno – białe kafelki do kuchni. Każdy ze stylów posiada charakterystyczne cechy, które jesteśmy wstanie przenieść na poziom pojedynczych elementów tworząc dobrze i kompletnie skomponowaną całość.