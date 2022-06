homify 360°: nowoczesny dom jednorodzinny w Niemczech

Te dwie fotografie pokazują, jak plan otwarty wpływa na atmosferę pomieszczenia. Nie tylko drzwi prowadzące do ogrodu są przeszklone: szklana jest również podłoga piętra. Wszystko to po to, żeby w domu było naprawdę widno, a także żeby wnętrze wydawało się wyższe. Rozwiązanie to nie niszczy otwartości planu domu, umożliwia za to wydzielenie w nim różnych stref.