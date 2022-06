Dom jak z powieści Jane Austin

Czy zwróciliście uwagę na dobudówkę na poprzednim zdjęciu? Teoretycznie nie powinno jej tu być, przyglądamy się nie renowacji, a realizacji nowego projektu architektonicznego. Cytuje on jednak historyczne rozwiązania, a przekłamana dobudówka buduje wrażenie, że mamy do czynienia z wiekowym budynkiem. Oprócz tego nasi architekci wykorzystali ją, aby we wnętrzu stworzyć wyjątkowy klimat. Wystarczyło pozostawić odsłoniętą drewnianą konstrukcję dachu.