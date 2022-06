8 niezbędnych elementów w zimowej sypialni

Wielość i różnorodność tekstyliów, poduszek i kołder sprawia, że zimą nasze sypialnie stają się przeładowane akcesoriami i dodatkami. Należy zapewnić im praktyczne miejsce do przechowywania, schowek, gdzie ukryć można te, których akurat nie używamy. Niezwykle funkcjonalnym rozwiązaniem jest pojemnik wbudowany w strukturę naszego łóżka, do którego łatwo można uzyskać dostęp, przez uniesienie go. Schować można tam nie tylko koce i poduszki, ale także pościel na czas wizyty gości.