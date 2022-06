Atrapa kominka- pomysły i inspiracje

Nie każdy z nas może pozwolić sobie na to, aby w swoich wnętrzach zamontować kominek. Często nie pozwalają na to regulacje wspólnoty mieszkaniowej, zarządzającą blokiem mieszkalnym, a czasami po prostu nie stać nas na to, aby wyłożyć pokaźną sumę pieniędzy na ten wyjątkowy dodatek do wnętrz.

Dla tych jednak, którzy chcą cieszyć się magią i urokiem roztaczanym przez kominek, istnieje rozwiązanie- jest nim atrapa kominkowa, czyli ozdobny portal kominkowy. W tym Katalogu Inspiracji pokażemy Wam kilka pomysłów na to, jak wkomponować atrapę kominkową w wystrój naszego wnętrza.