8 pomysłów, dzięki którym zaoszczędzisz miejsce

Większość z Was zastanawia się jak wygospodarować przestrzeń kuchenną mając do czynienia z otwartym pomieszczeniem. Otóż odpowiedzią na to pytanie jest kuchnia narożna – dzięki jej aranżacji możemy oddzielić od siebie dwa różne środowiska i cieszyć się indywidualnymi przestrzeniami. Pamiętajcie, że kuchnia narożna to fantastyczny sposób zagospodarowania niefunkcjonalnych rogów.