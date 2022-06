13 praktycznych rozwiązań, przydatnych w kuchni

Front szafki kuchennej, który może rozkładać się w górę. To rozwiązanie ma tę zaletę, że jeśli chcecie odsłonić, jak pokazano na zdjęciu, nowy zestawy szkła lub porcelany to z łatwością możecie zostawić otwartą szafkę, a jeśli nie, to po prostu ją zamykacie.