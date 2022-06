Zachwycający dom jednorodzinny

Wspaniała, przestronna kuchnia oferuje dużo miejsca dla całej rodziny. Jest zintegrowana, w dyskretny sposób, z jadalnią i salonem. Meble kuchenne zajmują całą wysokość ściany, ale absolutnie nie są przytłaczające. To za sprawą jasnej kolorystyki, która odbija ogromną ilość światła dziennego. Wyspa została umieszczona równolegle do szafek. Długi stół wykonany z drewna zapewnia miejsce dla ośmiu osób. Sztuczne oświetlenie jest obsługiwana przez trzy lampy wiszące w rzędzie nad stołem. Drzwi na taras stanowią bezpośredni dostęp do ogrodu.