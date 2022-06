10 miłych akcentów do przytulnej kuchni

Przygodę z DIY, czyli zrób to sam możemy zacząć zawsze i wszędzie! Nie potrzebujemy specjalistycznych narzędzi, czy umiejętności. Wszystko zależy od tego, co tak naprawdę chcemy stworzyć. W tym przypadku są to dekoracje, więc głównym elementem będzie obiekt stanowiący fundament dekoracji, a do tego różne dodatki. Jeżeli jednak chcemy zaprzyjaźnić się z własnoręcznym wykonywaniem niektórych dekoracji, czy nawet podstawowego wyposażenia, to warto zaopatrzyć się w niezbędne przybory, takie jak podstawowe narzędzia, czyli szczypce, kombinerki, obcinaki, nożyczki, klej, linijka, pędzle i pędzelki, sznurek jutowy, szary papier, przybory do szycia, taśma klejąca. Tak naprawdę większość z tych rzeczy mamy już w swoich domach, więc nie powinna nas wystarczyć taka lista niezbędnych przyborów!