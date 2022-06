DIY: od palety do stolika

Projekty DIY (ang. do it yourself – zrób to sam) to swego rodzaju ćwiczenie naszej wyobraźni, ale też sprawdzian wiedzy „know how” czyli definicji określającej konkretną wiedzę techniczną z danej dziedziny, która testuje naszą umiejętność wykonania danej rzeczy i biegłość w jej realizacji. To jednak jest zadanie, które zajmuje czas i jest czasami bardziej skomplikowane niż nam się wydaje. Dlatego ten artykuł ma za zadanie podpowiedzieć Wam jak zrobić krok po kroku bardzo modny mebel jakim jest stolik kawowy z palety.

Mebel z recyklingu, zbudowany własnoręcznie ma wiele zalet. Przede wszystkim pozwala zaoszczędzić sporo pieniędzy, dzięki czemu można je przeznaczyć na inne cele. Taka praca pozwala nam zaprowadzić najbardziej oryginalne zmiany we wnętrzach, dostosowując je do naszego indywidualnego smaku oraz upodobnić je do rodzaju posiadanych już przez nas mebli. Ostatnim, dość istotnym pozytywem jest własna satysfakcja i zadowolenie z pracy naszych rąk, która zwalnia nas z podróży do najbliższej meblowej sieciówki, co jednocześnie gwarantuje niepowtarzalność, niebanalność i zachwyt gości odwiedzających nasz dom! Dziś przy wsparciu fotografii Barbara Simon pokażemy Wam, w kilku prostych krokach, jak uzyskać piękny stolik, którego geneza sięga niepozornej palety przemysłowej. Zapraszamy!