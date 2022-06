Tani dom o zaskakujących zaletach

Dom jednorodzinny, o którym mowa, został zaprojektowany i wzniesiony przez biuro architektoniczne f m b Architekten. Co ciekawe, cały projekt zrealizowano mając do dyspozycji stosunkowo niewielki budżet. Większość z nas zwykle uważa, że tani automatycznie oznacza jakościowo gorszy. W tym przypadku zupełnie tak nie jest, bowiem przedsięwzięcie zostało starannie zaplanowane i do jego zrealizowania użyto wysokiej jakości materiałów. Przyjrzyjmy się temu z bliska…