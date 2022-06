Jak wkomponować telewizor w wystrój wnętrza?

Telewizor- to on wprowadza najwięcej zamieszania w wystroju salonu. Od wielu lat telewizor jest jednym z elementów, które najciężej wkomponować w design pomieszczenia, dopasować do uważnie dobranych kolorów czy zestawić z oryginalnymi meblami. Na szczęście te czasy są już dawno za nami! Dziś zamiast masywnych, kolorowych odbiorników możemy sprawić sobie szykowne telewizory plazmowe zabierające bardzo mało przestrzeni i dużo łatwiejsze do wkomponowania w otoczenie. Dziś w homify przedstawimy Wam pięć różnych sposobów na udane wprowadzenie telewizora do pomieszczeń domowych!