Zewnętrzne kuchnie- przygotuj się na lato!

'Żywe ściany' są symbolem harmonii pomiędzy naturą i życiem wewnątrz budynku. Ściany stworzone z roślin tworzą przyjemną zasłonę do tej zewnętrznej przestrzeni wypoczynkowej. Wybrukowany obszar wyznacza terytorium należące do domu, kontrastując z drzewami będącymi częścią ogrodu. Ten zabawny, oryginalny design idealnie nadaje się do miejskich domów, gdzie zarówno przestrzeń zewnętrzna jak i wypoczynkowa są ograniczone. Komfortowe kanapy przedstawione na zdjęciu są tylko jedną z opcji umeblowania takiego miejsca; stół jadalny czy zabudowany grill także pasowałyby tu idealnie!