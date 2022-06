Niesamowity dom w starej stodole!

By zachować charakter budynku oraz by pasował on stylistycznie do otoczenia, architekci zdecydowali się pozostawić jego wygląd zewnętrzny zgodny z historycznym stylem stodół. Jest to jego kolejny atut, gdyż harmonizuje on z przestrzenią, w której się znajduje. Co więcej, nowoczesne elementy nie zaburzają relacji dom-otoczenie. Współgrają one ze sobą, stylistycznie odwołując się do wiejskości, beztroski i swobody. To kolejny przykład architektury, która doskonale komponuje się z naturą i otoczeniem, dając poczucie idyllicznego spokoju.