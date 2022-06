10 najgorętszych trendów w projektowaniu ogrodu!

Jeżeli grill, to dlaczego nie cała kuchnia? Taki pomysł sprawdzi się nie tylko w ogrodach, ale także na patio, balkonie czy loggii. Zwłaszcza latem nasz ogród przejmuje funkcje strefy dziennej domu i to właśnie tutaj zazwyczaj toczy się życie domowników. O ile meble na taras spełniają rolę swoistej jadalni, a grill jest miniaturową wersją kuchenki z kuchni, o tyle przeniesienie całej zabudowy kuchennej do ogrodu wprowadza na ten obszar zupełnie nową jakość! Druga, ogrodowa kuchnia, jest być może nieco ekstrawagancka, ale kto powiedział, że trendy dopasowują się do budżetu?