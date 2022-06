Dom z przyszłości!

Także strefa dzienna zdominowana została przez biały koncept budynku. Drewniane elementy wystroju, widoczne np. w podłodze, kreują we wnętrzu ciepłą i przytulną atmosferę i tworzą idealną równowagę pomiędzy nowoczesnym minimalizmem i naturalną przytulnością. Duże okna, znajdujące się głównie od strony południowej, wypełniają wnętrze naturalnym światłem i dodatkowo rozjaśniają białe wnętrze domu. Wystrój domu świadczy o tym, że jego właściciele przywiązują wielką wagę nie tylko do jakości wykorzystanych materiałów, ale także do ich przystępności.