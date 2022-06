Schody w domu – jak wybrać te najlepsze?

Wnętrze domu jest niezwykle istotne, każdy jego element powinien harmonijnie współgrać z resztą i tworzyć pięknie prezentującą się całość. Jednym z elementów wnętrza niejednokrotnie są schody, także one powinny dopełniać wystrój, wpisywać się w stylistykę wnętrza oraz stanowić jego ozdobę. Jednak kształt schodów niekoniecznie zależy jedynie od gustu przyszłego właściciela, nie każde schody będą pasowały do danego domu, i nie w każdym domu jest wystarczająco dużo miejsca na dany typ schodów. Schody należy dobrać tak, by były piękne, spełniały swoją funkcję, a przy tym były wygodne w użytkowania i praktycznie wykorzystywały dostępną przestrzeń.

Wybierając schody już na wstępie trzeba zadać sobie kilka ważnych pytań, tak by później móc sprecyzować, jaka konstrukcja będzie dla nas najbardziej odpowiednia. Architekt lub sprzedawca będą oczekiwali od nas odpowiedzi na te pytania, dlaczego trzeba się nad nimi zawczasu zastanowić: Co będą łączyły schody? Czy będą to wysokie czy niskie piętra? A może pokój i antresolę? Gdzie chcielibyśmy je zlokalizować? Jakie ich ułożenie będzie najbardziej ergonomiczne? Czy chcemy aby się wyróżniały czy były tylko delikatnie widoczne? Kto będzie je użytkował? Czy w domu mieszkać będą także osoby starsze lub małe dzieci? Czy przestrzeń stawia ograniczenia?

Nie należy także zapominać o pożądanej stylistyce schodów oraz materiałach, z których będą one wykonane, tak, by wyruszając na misję poszukania odpowiednich i idealnych schodów wiedzieć czego szukać i zaoszczędzić czas.

W artykule tym omówimy, jak są rodzaje schodów i do jakich wnętrz najbardziej pasują.