Te 5 rzeczy przyciąga włamywaczy

Na kwestię bezpieczeństwa w naszych domach zwraca się uwagę głównie w okresie urlopowym. Jednak zagrożenie włamania jest żywe przez cały rok, a nasze domy są na nie bardziej podatne, niż nam się może wydawać.

Jeżeli po dłuższej nieobecności nie chcecie, aby spotkała Was przykra niespodzianka, upewnijcie się, że w Waszych domach uniknęliście tych pięciu podstawowych błędów. To właśnie one w głównej mierze odpowiadają za wystawienie domu na niebezpieczeństwo ze strony włamywaczy.