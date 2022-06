Modne wnętrza- dekorowanie napisami

Często to, co nam w duszy gra, jest tak dalekie od ładu i składu, jak to tylko możliwe. Dla chaotycznej i rozchwianej osobowości też jednak trzeba znaleźć ujście. Abstrakcyjne napisy na ścianie to dobry sposób na to, aby wprowadzić do swojego mieszkania artystyczny klimat. Nie wszystko musi zawsze mieć sens, często to, co go nie ma, jest o wiele ciekawsze i intrygujące.