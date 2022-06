Plan otwarty – najpiękniejsze realizacje

Kiedy myślimy o nowoczesnych wnętrzach, od razu przychodzi nam do głowy plan otwarty. Połączone ze sobą salon, jadalnia i kuchnia nie tylko nikogo nie dziwią, stały się wręcz standardem. Przechodzące płynnie jedna w drugą funkcjonalne strefy idealnie dopasowują się do współczesnego trybu życia, w którym wszystko chcemy mieć pod ręką i w zasięgu wzroku. Dodatkowy atut to niewątpliwie poczucie przestronności oraz nieograniczone możliwości budowania aranżacji pełnych dramaturgii…

Dzisiejszy Katalog Inspiracji będzie prawdziwą ucztą dla oczu! Przekonajcie się sami.