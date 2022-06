15 pomysłów na wejście do Twojego domu

O magicznych możliwościach oświetlenia i nastroju jaki może wprowadzić nie trzeba nikogo przekonywać. Świetnie sprawdza się we wnętrzu, jak również do podkreślenia fasady naszego domu oraz oświetlenia ścieżki do domu. Jeśli do drzwi wejściowych prowadzą schody, powinniśmy je delikatnie oświetlić, co sprawi, że nie tylko będą bardziej widoczne, ale też sprawią, że całość wyda się bardziej dostojna. Nad drzwiami wejściowymi lub obok nich powinniśmy zamontować lampę, która umożliwi nam łatwe wejście do domu po zapadnięciu zmroku. W godzinach wieczornych i nocnych zwiększy to również nasze bezpieczeństwo. Do wyboru mamy lampy z czujkami ruchu, jak i klasyczne – wymagające ręcznego włączenia. W przypadku miejsc dobrze oświetlonych za dnia, możemy zainstalować lampki, które są zasilane energią słoneczną. Dzięki temu ich eksploatacja praktycznie nie będzie nas kosztować!