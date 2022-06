10 korzyści z życia w drewnianym domu

Do wyboru mamy różne rodzaje drewna, które powinniśmy dopasowywać w zależności od pomieszczenia, jakie urządzamy. Chociaż nie ma to takiego znaczenia w przypadku rozgraniczenia między drewnem z drzew liściastych i iglastych, to już zdecydowanie zauważymy różnicę z drewnem egzotycznym, które o wiele lepiej nadaje się do pomieszczeń o wysokiej wilgotności, jak łazienka czy kuchnia.