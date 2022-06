Drewno w łazience – 6 wspaniałych inspiracji

Oczywiście nie wszystko co wydaje się być drewnem, jest nim w rzeczywistości. Hitem ostatnich lat są ceramiczne płytki, które do złudzenia przypominają drewno. Ten materiał jest całkowicie wodoodporny i trwały, nie wymaga specjalnej pielęgnacji ani impregnacji i możecie go śmiało położyć nawet pod prysznicem.

Oczywiście nie jest to prawdziwe drewno, dlatego nie posiada jego zalet: nie jest ciepłe w dotyku ani naturalne. Mimo to warto rozważyć wprowadzenie tego materiału do łazienki, jeśli nadal macie wątpliwości co do oryginału.

