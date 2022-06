Dom z garażem czy bez?… Trudny wybór

Jeśli mieszkacie poza miastem, to wiecie, że dojazdy do pracy czy po zakupy są nie lada wyzwaniem. Bez samochodu trudno się obyć, chociaż nie jest to niemożliwe. Podobnie jest z garażem, to nie jest budynek koniczny do postawienia, ale niewątpliwie jego obecność w znacznym stopniu ułatwia codzienne życie.

Jeżeli decydujecie się na budowę domu, to najważniejsze, aby wziąć pod uwagę bieżące potrzeby całej rodziny i budżet, jakim dysponujecie. Nawet jeśli w danej chwili nie macie samochodu, warto rozważyć, czy w przyszłości to się nie zmieni, a co za tym idzie, czy nie będzie Wam potrzebny garaż.

Dom z garażem czy bez… a może garaż wolno stojący? To naprawdę trudny wybór – zawsze możecie zgłosić się po pomoc do architekta, on pomoże Wam w podjęciu decyzji. Przygotowaliśmy dla Was kilka argumentów za i przeciw, które być może również pomogą Wam w tym.