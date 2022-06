Nowoczesny dom z nietypową elewacją

Marzy Wam się posiadanie wyjątkowego domu, który zdecydowanie wyróżniałby się na tle innych obiektów znajdujących się w okolicy? Jeżeli tak to doskonale trafiliście! Dzisiaj razem z naszymi architektami przygotowaliśmy dla Was propozycję nowoczesnego obiektu, który zachwyca nie tylko z zewnątrz, ale i wewnątrz. Jego projekt został dokładnie przemyślany, by w stu procentach odpowiadał potrzebom nawet niezwykle wymagających właścicieli. Cały obiekt składa się z parteru oraz piętra, gdzie umieszczono wszystkie sypialnie, czy też łazienkę. Jego największy atut, który jest zarazem jego cechą charakterystyczną to oryginalna elewacja. To ona właśnie sprawia, że ten dom przyciąga wzrok! Przekonajcie się o tym sami!