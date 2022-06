Małe domy są najlepszym dowodem na to, że kreatywność architektów nie zna granic. To właśnie ich zdolność do tworzenia praktycznych, ale i niezwykle pięknych kompaktowych budynków najbardziej świadczy o kunszcie ich zawodu.

Obejrzyjcie dwadzieścia przykładów małych domów w różnych stylach- od japońskiego minimalizmu, poprzez tropikalne bungalowy, aż po wiejskie chatki. Zapraszamy!