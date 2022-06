Ta para zbudowała 50-metrowy dom- z dużą dozą miłości i niskim budżetem

Prostota, którą cechuje się bryła domu i jego zewnętrzna fasada, przeniesiona została także do aranżacji wnętrz. Urządzono je pomysłowo i funkcjonalnie, do maksimum wykorzystując dostępną przestrzeń. Gwiazdą tego projektu jest strefa dzienna z wygodną kuchnią i zlokalizowanym nad nią, na antresoli, salonem. Biel i drewno przeważają we wnętrzach, nadając im nowoczesny, ale i elegancki charakter.